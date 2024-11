Ilgiorno.it - Dedicare la vita agli altri dopo una tragedia, Mariavittoria Rava: “La seconda vita dopo la morte di mia sorella”

MILANO – “Unache per noi fu davvero la fine del mondo. Eppure in qualche modo fu anche l’inizio di una nuova. Più difficile, faticosa. Ma piena e più entusiasmante”. Da oggi ritorna “In farmacia per i bambini“, la raccolta di medicinali e prodotti pediatrici organizzata dalla Fondazione Francescaper aiutare le famiglie in stato di indigenza, e la presidente della storica organizzazione non profit,, ritorna con la mente a quel terribile novembre del 1999, quando suaFrancesca rimase uccisa a soli 26 anni in un incidente d’auto. Uno tsunami che travolse la sua famiglia e lei, ma che fu anche l’inizio di tutto. “Sembra strano ma anche in quel caso c’entuna farmacia”. In che senso? “Mialavoper Kpmg e, nonostante i tanti impegni professionali, in primavera accompagnava sempre i bambini con disabilità a Lourdes.