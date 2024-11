Tpi.it - Dazi amari: perché la Trumpnomics rischia di scatenare una guerra commerciale e di impoverire gli americani

La ricetta economica di Donald Trump è semplice: alzare isulle importazioni per proteggere l’industria degli Stati Uniti e utilizzare i maggiori incassi registrati alla dogana per tagliare le tasse, in particolare quelle sulle imprese. Ma semplicità non fa sempre rima con efficacia. E il neo-eletto presidente degli Usa dimostra di non aver imparato la lezione arrivata dal suo primo mandato alla Casa Bianca, quando le “sue” tariffe su alcuni beni importati provocarono un rialzo dei prezzi pagati dai consumatori e non riuscirono a ridurre il disavanzodel Paese, che anzi aumentò notevolmente (dai 749 miliardi di dollari del 2016 ai 912 miliardi del 2021).Tariff Man«Per me la parola più bella del dizionario èo», insiste Trump. Il tycoon 78enne ha in programma di realizzare una politica doganale ancora più protezionistica rispetto a quella del suo precedente quadriennio: vuole introdurrefino al 20% su tutte o quasi le merci importate e fino al 60% su quelle provenienti dalla Cina.