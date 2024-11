Cultweb.it - Airbnb a caccia di aspiranti gladiatori da far combattere al Colosseo (dopo duemila anni)

La notizia è succulenta. Per la prima volta in, ildi Roma tornerà a essere il centro di spettacoli coi, grazie a una partnership trae Paramount Pictures per promuovere il film Il gladiatore II.L’iniziativa offrirà a 16 ospiti selezionati un’esperienza unica: entrare nelil tramonto, attraversare il sotterraneo storico ein uno scenario rievocativo degli antichi giochi romani. L’evento si terrà il 7 e 8 maggio 2025 e sarà gratuito. Glipotranno candidarsi sul sito dia partire dal 27 novembre 2024. L’happening durerà circa tre ore e prevede un’introduzione cerimoniale, la scelta di armature e l’accesso al leggendario ipogeo del. Dulcis in fundo, si fa per dire, i fortunati simuleranno un combattimento, riprendendo l’antico spirito dei giochi romani.