Violante Guidotti Bentivoglio, chi è la moglie di Carlo Calenda

, un doppio cognome antico e importante e un marito,, che ha conosciuto da giovanissima e col quale condivide un grande amore. Ladel leader di Azione ha alle spalle una storia intensa, dalle origini nobiliari alla carriera da manager, fino alla lotta contro una leucemia e un cancro al seno, che l’hanno spinta a lavorare attivamente e con grande impegno per sensibilizzare alla prevenzione e la lotta ai tumori.Le origini nobiliariClasse 1973,è nata a Forlimpopoli, in provincia di Forlì e Cesena. Il cognome tradisce le sue origini nobiliari ma, nonostante la famiglia “importante”, non si è mai adagiata sugli allori. Dopo essersi diplomata, ha studiato Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, dopodiché ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro affermandosi negli anni come manager.