Lettera43.it - Sondaggi politici, nella Supermedia FdI e Pd crescono, la Lega tallona Forza Italia

Fratelli d’e il Pd sono cresciuti dello 0,3 e dello 0,2 per cento secondo laAgi/Youtrend deidell’ultima settimana. I partiti di Giorgia Meloni ed Elly Schlein, nelle intenzioni di voto deglini, hanno toccato quota rispettivamente del 29,5 e del 22,8 per cento, sempre in vetta alla classifica. Dietro, il Movimento 5 stelle ha perso terreno. Giuseppe Conte ha ceduto mezzo punto percentuale scivolando all’11,4. Al 9,1 per cento c’è, in discesa dello 0,1, mentre lasi è avvicinata agli azzurri: il Carroccio è ora all’8,8 per cento (+0,2).Giorgia Meloni (Imagoeconomica).RenziCalenda, bene AvsTra i partiti minori, ancora una volta è stata Alleanza Verdi Sinistra a crescere. Avs è ora al 6,4 per cento con un incremento dello 0,2 rispetto ai valori precedenti.