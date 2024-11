Oasport.it - Sinner arbitro della qualificazione tra Medvedev e Fritz. Prevedibile che non faccia sconti

Janniksi è qualificato per le semifinali delle Nitto ATP Finals 2024 di tennis ancor prima di scendere in campo per l’ultimo match del Gruppo Ilie Nastase contro il russo Daniil: lo statunitense Taylorha ceduto un set all’australiano Alex de Minaur, battendo poi l’oceanico in rimonta, ed ha consegnato all’azzurro il passaggio del turno.L’azzurro, però, non è ancora certo del primo posto nel girone: per centrare il primato, infatti,dovrà vincere almeno un set contro. In quel caso l’azzurro, pur perdendo, sarebbe primo nel raggruppamento:, infatti, arriverebbe a 5 set vinti e 2 persi, con il 71,43% di set vinti, diventando irraggiungibile per i rivali., infatti, a parità di vittorie con, si fermerebbero a quota 4 set vinti e 3 persi, al 57,14%: in quel caso, però, lo statunitense passerebbe il turno come secondo, avendo vinto lo scontro diretto.