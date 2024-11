Ilgiorno.it - Settimo Milanese, fabbricava in casa e vendeva fuochi d’artificio: arrestato

(Milano) , 14 novembre 2024 – I? Li preparava e li, un appartamento a. La Polizia haun italiano 47enne per la vendita, detenzione di un migliaio di chilogrammi e fabbricazione di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno e per l'omessa denuncia della loro detenzione nonché indagato in stato di libertà per ricettazione. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno individuato un'abitazione in via Torricelli aquale probabile luogo di detenzione e commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici. Dopo essersi appostati a distanza, gli agenti hanno notato un uomo che, dopo aver fatto accesso nella, è uscito pochi minuti dopo con un sacchetto con all'interno delle bustine di zafferano e delle batterie stilo che lo stesso ha dichiarato di aver appena acquistato dal 47enne che, nel frattempo, era stato fermato sull'uscio didai poliziotti per un controllo.