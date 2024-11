Serie A | discussione in assemblea su modifica statuto Figc niente ricorso dopo le 11 lettere

Leggi su Sportface.it

La LegaA si è riunita ined è stata discussa la vicenda del possibilecontro ladellodella. Prendendo atto delle undiciarrivate oggi, con le quali più della metà dei club (tra cui Inter, Juventus e Roma) si sono schierati contro il, per ovvi motivi non è stato nemmeno votato nulla.una– come riferisce LaPresse – tutto sommato pacata, in cui sono state esposte le due posizioni, a favore e contro ladello, si è deciso di aspettare, così come da normativa, che sia il Coni a esprimersi, ed è scontata un’approvazione.A:insule 11SportFace.