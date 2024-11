Danielebartocciblog.it - Roma: successo per la Notte delle Star al Teatro delle Muse

Beppe Convertini show aldi. Davvero un grandeper la ‘’. Lunedì scorso, a partire dalle ore 21, è andato in scena, all’interno della celebre cornice capitolina, la ‘Night’ (People Awards), un riconoscimento annuale che punta a valorizzare i protagonisti più brillanti del panorama culturale e artistico del Bel Paese. Tra i big un Beppe Convertini in grande stile, il primo a salire sul palco.La kermesse dedicata a cinema, arte, spettacolo e televisione, magistralmente condotto dalla signora bon ton della televisione Roselyne Mirialachi, ha fatto registrare il tutto esaurito. Non solo il mitico Beppe Convertini. Tra gli ospiti illustri, a cui è stato attributo il premio Stella d’oro targatoPeople Award, ci sono personaggi del calibro Simona Izzo, Myriam Catania.