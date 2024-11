Ilfoglio.it - Nuovi azionisti per una nuova Montepaschi

Comincia con il botto la giornata dia Piazza Affari (più 10 per cento in apertura di contrattazioni) dopo che il Mef ha collocato presso investitori istituzionali unatranche di capitale pari al 15 per cento e nell’operazione sono entrati Banco Bpm con il 5 per cento, la società del risparmio gestito Anima con il 3 per cento, il gruppo Caltagirone e la holding della famiglia Del Vecchio, Delfin, entrambi con i 3,5 per cento. Un gruppo di investitori di primo livello che apre unafase nella banca senese dove lo stato a questo punto resta con una quota di poco superiore all’11 per cento, che dovrebbe essere compatibile con gli accordi di privatizzazione presi con l’Europa. “Non abbiamo bisogno di banche di stato”, ha detto ieri sera il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, contraddicendo quello che per un certo periodo è sembrato essere invece l’obiettivo della Lega insieme con l’ambizione di creare un polo bancario pubblico in Italia.