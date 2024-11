Ilfattoquotidiano.it - Musk come Bannon nella “decostruzione dello Stato federale”: così mister Tesla punta a togliere potere alle agenzie Usa contro cui già combatte con le sue aziende

“Smantellare la burocrazia governativa, ridurre le regolamentazioni eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare lefederali“. La strada di Elonalla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa che Donald Trump gli ha affidato è stata tracciata dai teorici della Alt-Right che hanno creato l’ossatura ideologica del primo mandato del tycoon e dstesse indicazioni da lui stesso seminate in campagna elettorale. Obiettivo: riformare loponendolo sotto unllo più diretto della Casa Bianca, dando al presidente la possibilità di licenziare i funzionari “teoricamente non licenziabili” e sostituirli con altri a lui fedeli. In un coacervo di conflitti d’interesse che ruotano attorno allo stesso proprietario die Space X.I conservatori la chiamano “amministrativo“.