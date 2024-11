Mistermovie.it - Mister Movie | Recensione FROM Episodio 7 della Terza Stagione: il peggior episodio della stagione

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’ultimodisi è rivelato uno dei più deludenti, con una serie di dialoghi lunghi e conflitti interpersonali che finiscono per risultare stancanti, trasformandosi quasi in un esercizio di sopportazione. Le scene in cui i personaggi litigano, sembrano incapaci di ascoltarsi e si comportano in modo irritante, finiscono per far apparire molti di loro antipatici. Questo approccio rischia di perdere il coinvolgimento dello spettatore, che si trova a fare i conti con quella che appare come una puntata di passaggio, dove i dialoghi paiono riempitivi e ben poco viene rivelato nella trama.7, Vite Fragili ilserie?In passato, il personaggiopoliziotta Acosta era riuscito a guadagnarsi la simpatia del pubblico, anche quando Boyd e gli altri abitanticittà la trattavano con freddezza.