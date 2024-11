Mistermovie.it - Mister Movie | Jonathan Bailey di Wicked ammette l’imbarazzo nel cantare nel film

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo oltre vent’anni dal debutto a Broadway,, il celebre musical tratto dal romanzo di Gregory Maguire: The Life and Times of theWitch of the West, arriverà finalmente al cinema il 22 novembre.L’attesissimo debutto sul grande schermo diinDiretto da Jon M. Chu, ilporta con sé un cast d’eccezione che comprende Cynthia Erivo, Ariana Grande,, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. I fan del musical, che trae ispirazione dall’iconico romanzo di L. Frank Baum Il meraviglioso mago di Oz e dalclassico del 1939, potranno finalmente vedere sullo schermo la storia e le canzoni che hanno amato a teatro.Una sfida vocale per, che interpreta il ruolo di Fiyero Tigelaar, ha raccontato la sfida diaccanto a talenti vocali come Erivo e Grande.