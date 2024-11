Terzotemponapoli.com - Materazzi sicuro: “Inzaghi deve rimanere all’Inter”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana si è raccontato cosi su diversi temi. L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi si è raccontato al canale Youtube 'The Italian Football Podcast. Le dichiarazioni:

SIMONE INZAGHI – "Sono un tifoso dell'Inter, spero che Simone Inzaghi rimanga perché il suo lavoro non è ancora finito. Penso che sia un buon profilo per la Premier League. Arteta è uno dei migliori allenatori della Premier League, ma per me l'Arsenal è uno dei club giusti per Simone. Forse il Manchester United e perché non il Manchester City? Perché nessuno sa cosa farà Pep Guardiola, ma spero che Simone resti in Italia. Sono suo amico perché abbiamo giocato uno contro l'altro e abbiamo un buon rapporto, non posso decidere il suo destino".