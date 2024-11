Puntomagazine.it - Manovra, Auriemma (M5S): “da governo nulla per sicurezza, ecco le nostre proposte”

Leggi su Puntomagazine.it

Carmela: “Il M5S ha presentato un pacchetto di emendamenti con risorse umane e finanziarie “ROMA, 14 nov. – “Come accade ormai da due anni, ilMeloni da gennaio a settembre fa promesse e retorica sulle forze dell’ordine, sul supporto che doverosamente bisogna dare loro, poi quando arriva la Legge di Bilancio svela tutta la sua ipocrisia. Anche per quest’anno zero fondi per le assunzioni straordinarie, quelle necessarie per iniziare a colmare il buco di 22 mila agenti mancanti tra poliziotti e carabinieri. Le promesse sul rinnovo del contratto delle forze dell’ordine, scaduto da oltre mille giorni, ‘festeggiano’ in questi giorni il loro primo compleanno: la presidente Meloni le fece in pompa magna un anno fa incontrando i sindacati e annunciando uno stanziamento del tutto insufficiente.