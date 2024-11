Oasport.it - LIVE Belgio-Italia 0-1, Nations League calcio in DIRETTA: inizia il secondo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il!21.35 Grandefino a questo primo, vince e convince. Manca cinismo per arrivare al raddoppio, ma la nazionale azzurra domina in ogni reparto.che esce tra i fischi.A tra poco per il!47? Finisce il primo0-1. 45? Ci saranno due minuti di recupero.43? Cambiaso per Tonali che non riesce a battere a rete.41? Frattesi entra in area di rigore e serve in mezzo per la punta che non arriva all’appuntamento con il gol.39? Spalletti striglia Rovella, deve essere più veloce.37? Fallo di Bastoni su Lukaku, riparte il.35? Theate anticipa Retegui in profondità.33? Spalletti chiama Retegui a restare alto in campo per tenere i difensori bassi.31? Barella fermato prima del dribbling al limite dell’area di rigore.