Lanazione.it - KOMOREBI: esperimento scenico per un pubblico con eventuale disabilità visiva

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 novembre 2024 – S’intitola “LANDSCAPE/SOUNDSCAPE” lo spettacolo liberamente ispirato a “Landscape” di Harold Pinter, che andrà in scena domenica prossima alle 18 al Combo social club – centro giovani di Via Mannelli 2, frutto di una coproduzione tra Stazione Utopia e Nuovo Balletto di Toscana. Interpreti Matteo Capetola, Alice Catapano, Stefano Parigi e Monica Santoro, con la regia di regia Marco Di Costanzo e la coreografia Alice Catapano. Si tratta di unpensato per uncon, nell’ambito del festival “, la luce che filtra”, che rappresenta la rassegna curata da Stazione Utopia per l’Autunno Fiorentino 2024. All’interno del “paesaggio” che dà il nome alla breve pièce di Pinter spiegano gli organizzatori, si trovano un uomo e una donna con il loro bagaglio di ricordi, desideri, visioni.