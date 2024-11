Lanazione.it - Influenza, già mezzo milione di vaccinati

Già oltredi toscani si sonocontro l’. Continua a crescere il numero di persone che hanno scelto di aderire alla campagna avviata all’inizio di ottobre, con vaccino offerto gratuitamente alle persone con almeno sessanta anni di età o che rientrano tra i soggetti a cui il Ministero raccomanda la vaccinazione, ovvero persone ad elevata fragilità di qualsiasi età, donne in gravidanza, chi si prende cura di persone fragili (i cosiddetti ‘care giver’), gli operatori sanitari e sociosanitari, gli studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione. "Siamo soddisfatti della partenza della campagna – commenta l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini (foto) – Che già oltredi toscani abbiano scelto di vaccinarsi contro l’è un segnale importante".