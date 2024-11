Gqitalia.it - Il Gladiatore 2 (formalmente Il Gladiatore II) ci voleva proprio

Ci sarà chi Il2, che ufficialmente, però, si scrive alla romana II, lo classificherà riducendolo a una baracconata e c'è chi già ritiene che abbia smarrito la strada perdendo la sua autentica vena eroica. Per me, è stato colpo di fulmine. A sorpresa, mi ha riempito di sensazioni ed eccitazione. Il film viene introdotto nel segno dell'epos più autentico, da titoli di testa animati che fanno pensare ad antichi affreschi come quelli di Pompei. Ha una continuità “famigliare”: 30 anni dopo vediamo il figlio del fu Decimo Massimo Meridio di Russell Crowe percorrere, col rischio degli stessi risultati, il suo calvario insieme di sofferenza, umiliazione e difesa dei propri valori, nell'arena. Infine, IlII conduce gli spettatori in battaglia, nelle file degli schiavi intenti a remare nelle galee, quindi a Roma e nel Colosseo tra bestie e combattimenti dando l'impressione di esserci davvero dentro, grazie a prospettive e un sonoro super immersivi.