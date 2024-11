Ilfattoquotidiano.it - Dopo Forza Italia anche la Lega propone un nuovo condono: rottamazione delle cartelle fino al 2023 con pagamenti spalmati su 10 anni

Una nuova “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione“. Che coprirebbe leesattoriali accumulateal 31 dicembre. Mentrecerca di inserire unnel decreto fiscale, laper non essere da meno ed esaudire i desiderata del sottosegretario all’Economia Federico Freni infila la quintain uno dei 1.200 emendamenti alla legge di Bilancio depositati in commissione alla Camera dalla maggioranza.L’emendamento a prima firma di Alberto Gusmeroli, affiancato tra gli altri da Alberto Bagnai e Giulio Centemero, consentirebbe a chi non ha pagato le imposte di mettersi in regola vedendosi azzerare interessi, sanzioni e aggio, come previsto dalle precedenti tornate la cui efficacia si fermava però al giugno 2022. La novità è che il debito residuo potrà essere spalmato su un massimo di 120 rate mensili.