Gaeta.it - Crescono le truffe informatiche: colpite aziende e cittadini in Piemonte

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo digitale offre numerosi vantaggi, ma purtroppo viene sfruttato anche da criminali che affinano le loro strategie per ingannare privati e. Ultimamente, insi sono verificati attacchi sempre più complessi, con nuove tecniche che permettono ai truffatori di colpire in modo mirato e con successo. Due episodi recenti a Cigliano e Santhià mettono in luce la gravità della situazione e l’importanza di un efficace contrasto a queste minacce.Attacco a un’azienda di Cigliano: la tecnica del man in the middleA Cigliano, un’azienda è stata coinvolta in un attacco ben progettato, realizzato tramite la tecnica nota come “man in the middle“. Questa strategia consente ai criminali di inserirsi nelle comunicazioni tra due parti, facendo leva sulla fiducia per alterare i messaggi e dirottare fondi.