Cos’è un mutuo green e quali sono i suoi vantaggi

La sostenibilità ambientale è uno dei temi caldi degli ultimi anni, che ha interessato anche il settore finanziario. Uno degli strumenti più innovativi in questo ambito è il cosiddetto eco-una tipologia di finanziamento pensata per chi desidera acquistare o ristrutturare un immobile ad alta efficienza energetica.Questa forma disi rivolge dunque a chi intende ridurre l’impatto ambientale della propria abitazione sfruttando allo stesso tempo deieconomici che facilitano la gestione delle spese nel lungo periodo. Ma come funziona unun eco-?Ilè un finanziamento sostenibile che le banche concedono per comprare o ristrutturare abitazioni a scarso impatto ambientale, caratterizzate dunque da elevata classe di efficienza energetica.L’eco-favorisce la transizione verso un’edilizia sostenibile, supportando la realizzazione di progetti immobiliari che rispettino determinati standard ambientali, come la certificazione energetica di classe A o superiore.