Lapresse.it - Cop29, travestiti da orsi polari chiedono accordo sul clima

Leggi su Lapresse.it

(La Presse) E’ andata in scena questa mattina a Baku, in Azerbaigian, la protesta di circa 50 persone alla sede della, dove gli attivisti hanno manifestato per chiedere che i Paesi trovino unsui finanziamenti per il. Alcuni manifestanti, all’ingresso della conferenza delle Nazioni Unite, hanno indossato costumi degli animali maggiormente colpiti dal cambiamentotico, come gli. Presente anche il movimento Net Zero Needs Nuclear che da tempo chiede una collaborazione sostenibile tra nucleare e fonti rinnovabili.