Thesocialpost.it - “Bellissima, ecco chi è”. Inquadrano una tifosa durante la partita e diventa una star

Leggi su Thesocialpost.it

Da un lato c’è l’Olympiacos di Atene, dall’altro l’ASVEL Villeurbanne. Si tratta di una sfida di Eurolega e l’atmosfera all’interno del Peace and Friendship Stadium è infuocata. La tensione si fa sentire sia sugli spalti che in campo. Le due squadre si danno battaglia, scambiandosi colpi e canestri. A pochi istanti dal termine del quarto quarto, il punteggio segna un equilibrato 84 a 84. La panchina dell’Olympiacos decide di fermare il gioco con un time out e le telecamere si avvicinano per ascoltare le parole del tecnico, prima di sollevarsi e catturare il pubblico.Leggi anche: Sciopero della scuola venerdì 15 novembre, lezioni a rischio in tutta Italia: le motivazioniE tra la folla, la regia si sofferma su una giovane donna dai capelli scuri e occhi azzurri. Quei brevi attimi, nell’era dei social media e della connessione continua, assumono un significato quasi eterno, ripetuti all’infinito in un ciclo temporale senza fine.