AtpFinalsSinner in semifinale da primo

22.01 Prosegue, inarrestabile la marcia di Jannik Sinner. L'azzurro, finora tre vittorie su tre, liquida anche il russo Daniil Medvedev (63 64 in 1h e 15 minuti di gioco) e vola così indelle Atp Finals di Torino col 1° posto nel 'gruppo Nastase'. Con lui avanza, come secondo, l'americano Taylor Fritz. Sabato l'altoatesino, n.1 del Mondo, se la vedrà con il secondo classificato dell'altro girone, l'ingarbugliatissimo 'gruppo Newcombe' con Zverev, Alcaraz, Ruud e anche Rublev in corsa per il passaggio del turno e per il primato.