Atp Finals 2024 | a Torino per Sinner-Medvedev anche Paulo Fonseca

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il match tra Jannike Daniilall’Inalpi Arena di. L’azzurro è già in semifinale ma cerca il passaggio del turno come primo, il russo deve vincere in due set per avanzare. E sugli spalti ci sarà un ampio parterre di vip, tra cui molti appartenenti al mondo del calcio. Dopo aver visto Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Andrea Pirlo e Nicolò Fagioli, c’èl’allenatore del Milan,, questa sera. Tra gli altri personaggi pubbliciMax Giusti e Diodato. Atp: aperSportFace.