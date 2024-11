Lettera43.it - Antitrust, Ryanair rimborserà i costi extra del check in

si è impegnata a rimborsare i consumatori che hanno sostenutodelin dopo che l’aveva aperto un’istruttoria nei suoi confronti per possibile pratica commerciale scorretta. In dettaglio, la compagnia restituirà 55 euro, ovvero l’intero costo delin effettuato in aeroporto, a tutti coloro che, tra il 2021 e il 2023, hanno inviato un reclamo alla società non conoscendo le condizioni applicabili alin online. Inoltre, tutti i clienti che nello stesso periodo hanno effettuato prenotazioni di un volo (che sono state in totale oltre 100 mila) e ilin in aeroporto, pagando il relativo supplemento, riceveranno un ristoro di 15 euro o, in alternativa, un voucher del valore di 20 euro utilizzabile per acquistare servizi. La cifra che la compagnia si è impegnata a rimborsare si aggira dunque intorno al milione e mezzo di euro.