Lapresse.it - Usa, Trump nomina Elon Musk capo del Dipartimento per l’efficienza del governo

Il presidente eletto Usa Donaldha scritto in un post sul social Truth che ilpergovernativa, o DOGE, sarà guidato dae “diventerà, potenzialmente, ‘Il Progetto Manhattan’ dei nostri tempi”. Il riferimento è al programma di ricerca che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche.ha aggiunto che il gruppo avrebbe “spianato la strada” alla sua prossima amministrazione per “smantellare la burocrazia governativa, tagliare le regolamentazioni in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali”.Le dichiarazioni shock di“Sea Watch è un’organizzazione criminale“. Lo scrive su X, in commento a un video con le parole della portavoce della Ong tedesca, secondo cui il miliardario “minaccia il sistema giudiziario italiano”.