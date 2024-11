Gaeta.it - Tre giovani escursionisti salvati in alta montagna: una vicenda di coraggio e prontezza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel suggestivo scenario delle Alpi piemontesi, a un’altitudine di 2.420 metri, si è verificato un salvataggio che ha acceso i riflettori su temi essenziali come la preparazione per le escursioni e la necessità di prudenza. I protagonisti di questa avventura sono trelombardi che, bloccati dalla neve in Val Buscagna, sono stati soccorsi dalle autorità. Questo episodio mette in evidenza non solo il potenziale pericolo delle escursioni in, ma anche l’importanza di avere sempre un piano d’emergenza.L’escursione e le insidie del maltempoI tre, tutti ventenni, avevano in mente un’escursione con pernottamento al bivacco Combi e Lanza, un rifugio noto situato sopra l’Alpe Devero, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.