Sport.quotidiano.net - Tra sport e sociale. Uisp, due giornate di eventi e grandi numeri

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un weekend a forti tintequello trascorso tra Modena, Maranello e Campogalliano tra iniziative totalmenteive, altre a fondo solidale e. Senza dimenticare cheModena è stata tra i fautori dell’evento di sabato mattina alla Poliiva Modena Est ’Le poliive come città’ e da sempre è nel coordinamento che promuove e organizza la Corrimutina, festa per 7000 presenze che si è tenuta domenica in centro. ’Non sei l(‘)una’. Ha preso il via sabato, alla palestra Metagym alla Madonnina, il percorso di ’Non sei l(‘)una’ partecipante al bando legge 6 della Regione Emilia-Romagna e patrocinato dal Comune di Modena che si inserisce nell’attenzione che da semprepone nelle politiche di genere. Il percorso, con 21 iscritte il massimo possibile, una sorta di laboratorio sulla sicurezza femminile all’interno del mese dedicato al contrasto della violenza sulle donne.