Toyota Aygo X: una city car compatta e versatile per la vita metropolitana

Facebook WhatsAppTwitter Il lancio dellaX nel 2021 ha ulteriormente arricchito l’offerta della casa automobilistica giapponese nel segmento dellecar. Progettata per chi cerca un veicolo compatto senza compromettere il carattere e le funzionalità, l’X si distingue come un’interessante alternativa nel mercato. Con un design accattivante e prestazioni adeguate per l’uso urbano, questa vettura si propone come scelta pratica per chi vive in città.Design e dimensioni: la compattezza che fa la differenzaLaX è classificata come micro-crossover, combinando dimensioni ridotte e un look distintivo. Con una lunghezza di circa 3,70 metri e una larghezza di 1,74 metri, laX si muove agevolmente anche nei contesti urbani più affollati. L’altezza leggermente superiore rispetto ai modelli precedenti contribuisce a una migliore visibilità e a una postura di guida più comoda.