Quotidiano.net - Sace, con Open-Es piattaforma integrata per Pmi sostenibili

Leggi su Quotidiano.net

Per accompagnare le imprese lungo il percorso di misurazione e miglioramento delle caratteristiche Esg le piattaforme digitali dell'alleanza-Es e ilEsg Hub saranno integrate. È questo uno degli aspetti della nuova collaborazione strategica traed Eni che è emerso in occasione di Ostiense Next, la giornata di-Es 2024.-Es è un'alleanza lanciata nel 2021 che coinvolge più di 25.000 imprese e offre soluzioni per le loro esigenze nel percorso di transizione attraverso unadigitale gratuita. "Con-Es, vogliamo rafforzare la competitività e la crescita sostenibile per le imprese. Lo facciamo integrando le piattaforme per creare un sistema unico con soluzioni e strumenti concreti per sostenere l'impresa", ha dichiarato l'head of Net Impact & Metrics di, Lavinia Lenti.