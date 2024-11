Puntomagazine.it - Qualiano: Abbandonato un frigorifero in Via Villa

ostruisce annunci la visione degli annunci funerari a: un atto di incivilità, Via: Questa mattina, un cittadino ha segnalato un episodio di inciviltà. Unda ignoti, è stato lasciato dinanzi a una bacheca di annunci funerari, ostruendo in parte la visione delle informazioni per la comunità.Da come segnalato, ilsi trova in quella posizione da qualche giorno e rimane in abbandono sotto gli occhi di tutti. L’episodio, che evidenzia un problema sempre più diffuso in molte aree urbane, ha messo in luce la mancanza di rispetto verso gli spazi pubblici e la necessità di una maggiore sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti.Si richiede a tal motivo, un immediato intervento di rimozione da parte delle autorità locali e del comune di