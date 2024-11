Lanazione.it - La task force si allarga. Accordo Iveco-Leonardo

Leggi su Lanazione.it

La collaborazionel’orizzonte. Nella joint venture trae i tedeschi della Rheinmetall si è inserito anche Idv, il marchio diGroup che ha sottoscritto unpreliminare proprio conper forniture nel settore della difesa. Idv, specializzato nella produzione di mezzi sia per la difesa che la protezione civile, ha firmato preliminare con l’azienda leader mondiale nei settori aerospazio, difesa e sicurezza, per garantire la fornitura di componenti funzionali. Inserendosi così nell’stipulato qualche settimana fa trae Rheinmetall che prevede la produzione del carro armato KF-51 Panther e il veicolo cingolato da combattimento Lynx per l’Esercito Italiano. La partecipazione di IDV sarà compresa tra il 12 e il 15% delle attività totali dell’che prevede lo sviluppo e la produzione di veicoli cingolati da combattimento terrestri per l’Esercito italiano.