Gaeta.it - Kate Middleton annuncia il concerto di canti natalizi per celebrarne l’importanza sociale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, organizzato dalla Principessa di Galles, offre un’importante opportunità di riflessione in un periodo festivo caratterizzato dalla necessità di connessioni umane. Questo evento, che si svolgerà il 6 dicembre presso l’abbazia di Westminster, rappresenta il ritorno diagli impegni pubblici, dopo aver superato il percorso di chemioterapia intrapreso all’inizio dell’anno. Il servizio, intitolato “Together At Christmas“, si concentra suldell’amore e dell’empatia, sottolineando come queste qualità siano essenziali per affrontare le difficoltà della vita.Dettagli deloKensington Palace ha rilasciato un comunicato in cui spiega il significato di questo evento. Ilsi presenta non solo come un momento di celebrazione, ma anche come un’opportunità per mettere in evidenza le storie di individui provenienti da tutto il Regno Unito che hanno dimostrato una particolare attenzione verso il prossimo.