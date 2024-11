Calciomercato.it - Juve-Marcelo: scelta fatta per il sostituto di Cabal

Leggi su Calciomercato.it

L’ex stella del Real Madrid si è appena svincolato dal Fluminense. La decisione di Giuntoli e dei tifosi bianconeriIl grave infortunio subito dain Nazionale, in attesa di ulteriori conferme dallantus, complica anche i piani di calciomercato dei bianconeri. Considerato pure il ko di Bremer, ora a gennaio Giuntoli potrebbe essere costretto a prendere non uno ma due difensori. Un centrale e un laterale di piede mancino.ntus, spunta: i dettagli (LaPresse) – calciomercato.itIn tal senso sono tanti i nomi che circolano. Per la zona centrale si passa da Skriniar a Lindelof, da Dragusin alla new entry Hancko. Compagno dell’ex Inter in Nazionale, il difensore del Feyenoord ha già giocato in Serie A, alla Fiorentina, e potrebbe ricoprire due ruoli, quello di centrale e quello di braccetto di sinistra.