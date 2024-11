Lopinionista.it - I Confidi Cna in prima linea contro la stretta sul credito

Leggi su Lopinionista.it

Otello GregoriniROMA – Dal 2011 i finanziamenti dedicati alle imprese con meno di cinque addetti si sono ridotti di un terzo. L’accesso alè divenuto così una delle sfide più critiche per artigiani, micro e piccole imprese italiane, che faticano a ottenere finanziamenti per sostenere la propria attività. A supportare queste realtà fondamentali del tessuto produttivo italiano rimangono i, organismi costituiti dalle associazioni di categoria come Cna, che offrono un sostegno reciproco tra imprenditori e consentono l’accesso alle migliori condizioni di mercato.Questa situazione critica ha radici profonde. Da un lato, le banche trovano meno conveniente offrire finanziamenti di importo ridotto; dall’altro, la crescente concentrazione del settore bancario ha portato i grandi istituti a distanziarsi dai territori, dove sono presenti in particolare le piccole imprese.