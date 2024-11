.com - Giornata Mondiale della Gentilezza 2024: piccoli gesti che cambiano il mondo

Il 13 novembre, si celebra la, un’occasione speciale per ricordare l’importanza deigentili, che possono migliorare la nostra vita e quella degli altri. Questa, istituita nel 1998 dal World Kindness Movement, mira a ispirare tutti noi a fare la differenza, un’azione gentile alla volta.Il valore di abbracciare e come farlo secondo la scienzaL’origineLaè nata con lo scopo di diffondere un messaggio universale di compassione e altruismo, per incentivare ogni persona a contribuire alla creazione di una comunità globale più empatica.Celebrata in numerosi paesi, tra cui Italia, Giappone, Australia e Canada, questaoffre un’opportunità preziosa per riflettere su come ogni nostro gesto possa influenzare positivamente chi ci circonda.