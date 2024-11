Ilrestodelcarlino.it - Fermana, l’infermeria ancora non si svuota

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ arrivato anche questo martedì il punto della situazione sulcanarina da parte del fisioterapista Marco Minnucci. "Partendo dalla gara di domenica Mavrommatis era out perché aveva 39 e mezzo di febbre. Palumbo è uscito dopo un’ora di gioco circa per un affaticamento alla parte posteriore della coscia, Pinzi ha riportato uno stiramento del retto femorale e Carosi una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Passando alla giornata di oggi Karkalis è tornato a lavorare con la squadra mentre aumentiamo i lavori anche per Bianchimano e Palmucci, sperando che siano a disposizione per la gara di domenica. Intanto Diouane ha iniziato a correre mentre Granatelli ha iniziato un lavoro specifico per la lombalgia che lo ha colpito a metà della scorsa settimana". Sarà dunque una settimana intensa di lavoro quella che attende i gialloblù in campo in vista della gara di domenica con il Sora, con una novità arrivata proprio nella mattinata di ieri quando la società ha comunicato ufficialmente "di aver trovato l’accordo per la rescissione contrattuale con il difensore Bryan Polanco.