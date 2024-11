Ilfattoquotidiano.it - Boomer e non solo: smettetela con i flash! Quel vizio che sta tormentando Sinner e colleghi alle Atp Finals

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spalti sempre strapieni, sorrisi, applausi per tutti: a Torino si vive un’atmosfera trascinante per le Atp2024. È il popolo del tennis, soprattutto italiano ma non, che si raduna per assistere allo spettacolo di una settimana di sfide tra gli 8 migliori giocatori della stagione. Lo ha detto anche Jannik: “Qui c’è un’atmosfera particolare, un calore diverso rispetto a tutti gli altri tornei”. Eppure c’è una cosa, un atteggiamento da parte di una minoranza di spettatori, che sta diventando il nemico numero 1 per i tennisti in campo all’Inalpi Arena. Il grande spauracchio non sono gli “ole” per. No no: si tratta deidei telefoni. In quasi tutte le partite, non manca mai il “genio” che decide di fotografare o filmare l’inizio dello scambio tra i giocatori. E di puntare ilverso gli occhi del giocatore in risposta: un fastidio notevole se nel frattempo devi tentare di colpire una pallina che viaggia oltre i 100 km/h.