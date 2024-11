Gaeta.it - Aggressione a Napoli: Paziente tenta di colpire un’infermiera, poliziotto interviene

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un episodio di violenza si è verificato all’interno dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove unhato di aggredire. Questo incidente sottolinea l’importanza della sicurezza nelle strutture sanitarie, così come la necessità di proteggere il personale sanitario sempre più spesso soggetto a episodi di violenza.Iltivo diall’ospedaleL’episodio ha avuto luogo nella giornata di ieri, quando un uomo ha manifestato comportamenti aggressivi nei confronti diche stava svolgendo il proprio lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, ilha avvicinato la professionista con intenzioni ostili, creando un momento di tensione e paura all’interno della struttura. L’infermiera, in servizio nel reparto, si trovava in una situazione di grande stress, comune in contesti sanitari dove le emozioni possono facilmente intensificarsi.