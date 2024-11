Usa 2024 Donald Trump nomina segretaria alla sicurezza la senatrice che sparò al suo cane

Leggi l'articolo completo su Open.online

La Casa Bianca dicomincia a prendere forma, con una serie di nomine strategiche. Non tutto verrà definito in queste ore, il neo-presidente non si insedierà prima di due mesi, e la girandola di nomi che circolano non per forza si tradurrà in nomine. Ciò che è certo è che tutti gli uomini (e le poche donne) del presidente sono piùisti, che repubblicani. Più Make America Great Again, e meno Grand Old Party. Dopo Susan Wiles chief of staff, Stephen Miller (lo “zar del confine”)direzione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), Tom Homan comeresponsabile di tutte le deportazioni di stranieri illegali nel loro Paese d’origine, e l’ambasciatrice-fedelissima Elise Stefanik, Thepotrebbe riempire un’altra casella cruciale. Quella di segretario di Stato. Marco Rubio – Segretario di StatoIl più quotato è il senatore Marco Rubio, scrive Cnn e New York Times.