Scende dal bus e viene travolta, morta in ospedale

Era appena scesa dal pullman che la stava riportando a casa da scuola quando ha attraversato la strada ed è stata investita da un auto. Giorgia Coraini, studentessa 15enne che abitava a poca distanza, èdopo un'agonia di alcune ore all'di Parma dove era stata trasportata in eliambulanza, in un disperato tentativo di salvarle la vita. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi a Villa Garibaldi, frazione di San Benedetto Po, dove la vittima risiedeva con la famiglia. Quando, infatti, i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente la ragazzina era in arresto cardiaco. Subito sono scattate le procedure di emergenza con le pratiche di rianimazione che, ad un certo punto, hanno fatto sì che il cuore ripartisse. Il battito era flebile ma quanto bastava per accendere la speranza e consentire il trasporto di Giorgia inper tentare di salvarle la vita.