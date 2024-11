Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter la Serie Tv punta a Mark Rylance come Nuovo Albus Silente

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Warner Bros. Television e HBO mirano in alto per la loro nuovaTV di, un ambizioso progetto destinato a riportare in vita il mondo magico di J.K. Rowling. Uno dei ruoli centrali su cui il team sta concentrando gli sforzi di casting è quello del professor, iconico Preside di Hogwarts.Un Cast di Prestigio per laTV di, premio Oscar e noto per i suoi ruoli in filmIl ponte delle spie, Ready Player One e Il processo ai Chicago 7, è il favorito per interpretareè noto per la sua versatilità e la capacità di incarnare personaggi complessi, caratteristiche perfette per dare vita a unrinnovato e memorabile.Il Commento della HBO sul Casting e le SpeculazioniHBO ha recentemente rilasciato una dichiarazione in cui invita alla calma riguardo alle speculazioni sul casting.