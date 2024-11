Lapresse.it - Milano, sfregiato il murale di aleXsandro Palombo “freedom”

Dopo la vandalizzazione deldiche celebrava Liliana Segre e Sami Modiano, anche l’opera in supporto della studentessa iraniana Ahoo Daryaei apparsa nel weekend al Consolato dell’Iran diè stata quasi del tutto cancellata.Lo rende noto lo stesso artista, che aveva ritratto la ragazza universitaria arrestata dalla polizia morale dopo essersi spogliata in segno di protesta contro il regime degli Ayatollah nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Islamica Azad di Teheran.L’opera per chiedere la libertà di Ahoo Daryaei L’opera divenuta virale sui social era stata realizzata dall’artista per chiedere la libertà di Ahoo Daryaei e in risposta alle dichiarazioni del Ministro della Scienza iraniano, il quale ha dichiarato che “il comportamento della studentessa è immorale, e che la diffusione di immagini in biancheria intima non è né moralmente né religiosamente giustificabile”.