La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi? La risposta di Gerry Scotti

Lain access? Uno scenario clamoroso, da qualcuno ipotizzato, sul quale arriva lo stessoa dire la sua. Al settimanale Chi, il conduttore lascia intendere che non si tirerebbe indietro e, anzi, rilancia con altri suoi programmi salvo poi frenare ricordando la presenza di Striscia la Notizia:Una cosa fatta bene può sfidare qualunque programma, ho tanti cavalli di battaglia e, se vogliamo fare una provocazione, potrei dirti che anche Chi vuol essere milionario? e The Wall possono sfidare. Ma non fanno parte del mio panorama attuale, perché il mio prossimo impegno sarà a Striscia la notizia, quindi non vedo l’applicabilità.Il commento su La Corrida di AmadeusIl conduttore è attualmente impegnato in prima serata con Io Canto Generation (domani la finale) che dallo scorso mercoledì ha un nuovo competitor La Corrida di Amadeus che, ex conduttore del formato, liquida con un po’ di freddezza pur “assolvendo” il padrone di casa:Ha fatto bene a cambiare rete, perché cambiare fa sempre bene.