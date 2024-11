Ita-Lufthansa | il Mef invia i correttivi a Bruxelles restano le condizioni economiche già concordate

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il Mef comunica che «sono statiti alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea gli accordi rientranti tra le misure correttive presentate con riferimento all’operazione di concentrazione che prevede l’ingresso di Deutschenel capitale di Ita Airways, come previsto nella decisione della Commissione europea del 3 luglio 2024». «Si attende con fiducia – conclude la nota del Mef – l’approvazione definitiva della Commissione europea per procedere al closing dell’operazione. Lepreviste non hanno subito variazioni rispetto all’accordo già siglato». Secondo quanto riporta il Sole24 ore sia Mef, che Ita Airways ehanno continuato a trattare ad oltranza ed hanno raggiunto l’accordo sui cosiddetti remedies, ovvero i contratti con tre compagnie competitor alle quali affidare 13 rotte contro il rischio di posizioni di monopolio.