Tvplay.it - Inter, l’annuncio di Zanetti manda in estasi i tifosi: ormai è ufficiale

In casac’è da registrare un annuncio di Javierche hato innerazzurri: il vicepresidente ha praticamente dato l’ufficialitàL’sta vivendo una stagione che sarà ricca di impegni nei prossimi mesi. Oltre al campionato e alla Champions League, infatti, i nerazzurri nei prossimi mesi scenderanno in campo anche in Coppa Italia e in Supercoppa. E a fine stagione sarà la volta del Mondiale per Club, che può portare nelle casse del club nerazzurro tanti milioni importanti da reinvestire sul mercato.diin(LaPresse) Tvplay.itIl grande obiettivo dell’oltre alla vittoria dello Scudetto per il secondo anno di seguito, è però quello di arrivare fino in fondo in Champions. Sembrano non esserci favorite assolute, probabilmente la più in forma d’Europa in questo momento è il Liverpool che sta facendo molto bene anche in Premier League approfittando delle ultime sconfitte del Manchester City.