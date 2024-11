Ilrestodelcarlino.it - Enrico Brizzi a Lugo per presentare ’Due’, il sequel di Jack Frusciante

Stasera alle 21, al Caffè Letterario di(corso Matteotti 56), lo scrittore(nella foto) presenterà il suo romanzo, il seguito di ’è uscito dal gruppo’, pubblicato trent’anni fa riscuotendo grande successo.dialogherà con Stefano Bon. Ildel libro racconta un vecchio Alex che è diventato l’ombra di se stesso. A ridurlo in rovina, la partenza per l’America di una ragazza diversa da tutte le altre: la soave Adelaide è ormai approdata in una remota contea della Pennsylvania, e resterà laggiù per l’intero anno scolastico. Come sopravvivere alla sua mancanza per dodici lune? Per fortuna ci sono gli amici. È l’anno dell’Europa unita e dei confini che cadono, l’estate perfetta per raggranellare denari e partire in interrail, incontro alla libertà.