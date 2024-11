Gaeta.it - Don Matteo 14 non andrà in onda: cambio di programmazione su Rai 1 per il 12 novembre

Facebook WhatsAppTwitter Il programma di questa settimana ha subito una variazione importante. Gli appassionati della serie Don14, interpretata da Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, non potranno seguire la puntata prevista per oggi, martedì 12. Scopriamo le ragioni dietro a questa modifica nel palinsesto della rete pubblica.Le ragioni dell’assenza di Don14Ildiha colto di sorpresa molti fan della serie. Originariamente, la puntata di Don14 era fissata per il giovedì sera, ma era stata spostata a oggi per non sovrapporsi a un evento calcistico importante. Tuttavia, la situazione è cambiata e Rai 1 ha deciso di non trasmettere la fiction nemmeno questa sera.Il motivo principale di tale decisione risiede nella volontà della rete di evitare un concorrente diretto con un’altra trasmissione sportiva.